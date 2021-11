Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Lebensmittelhandel

Landau (ots)

Am Freitag, dem 19.11.2021, gegen 21:00 Uhr, brachen Unbekannte in das Firmengebäude eines Lebensmittelgroßhandels in der Albert-Einstein-Straße in Landau ein. Die beiden männlichen Täter hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf, gelangten so in das Innere des Firmenanwesens und entwendeten einen massiven Tresor. Die genaue Schadenshöhe kann zum derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

