Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Pkw gewaltsam aufgebrochen

Offenbach/Queich (ots)

Am Sonntag, dem 21.11.2021, gegen 09:30 Uhr, parkte eine 37-Jährige aus dem Raum Landau ihren Pkw auf dem Wanderparkplatz an der L542 kurz vor Offenbach/Queich und begab sich auf einen Spaziergang mit ihrer Bekannten. Als sie ca. eineinhalb Stunden später zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine eingeschlagene Seitenscheibe an ihrem Pkw fest. Der oder die unbekannten Täter entwendeten den Geldbeutel mit einem geringen Wert an Bargeld und diversen Dokumenten sowie das Navigationsgerät der 37-Jährigen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell