Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in IGS

Landau (ots)

In der Nacht auf Montag, den 22.11.2021, schlugen Unbekannte gleich drei Fenster im Erdgeschoss der IGS in der Schneiderstraße in Landau ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Nachgang durchwühlten die Täter das gesamte Inventar der drei Räume, gelangten allerdings auf Grund der verschlossenen Zimmertüren nicht in den weiteren Schulkomplex. Inwieweit aus den teils geöffneten Schränken Wertgegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Überprüfungen. Der an den beschädigten Fenstern entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

