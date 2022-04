Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sinnlose Zerstörungswut

Borken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ließen noch unbekannte Täter ihre sinnlose Zerstörungswut in den öffentlichen Sanitäranlagen am Bahnhof aus. Abgerissene Toilettendeckel und eine mit einem abgerissenen Seifenspender verstopfte Toilette ließen die Täter zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell