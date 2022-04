Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Erneuter Einbruch in Glockengießerei

Gescher (ots)

Erst am 08.04.22 berichteten wir über einen Einbruch in den Betrieb an der Hauptstraße https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5192661

In der Nacht zum Donnerstag drangen Einbrecher ein weiteres Mal in den Traditionsbetrieb ein und hatten es erneut auf Bronze abgesehen. Entwendet wurden fünf Glocken (vier à 100 und eine à 200 kg), 20 Kunstobjekte aus Bronze und ca. 500 - 800 Kilogramm des Materials in Form von Barren und Reststücken. Zudem stahlen die Täter ein Laptop der Marke Lenovo und einen weißen Fiat Doblo mit dem Kennzeichen BOR-PE 350, mit dem nach dem derzeitigen Stand das Diebesgut abtransportiert wurde. Der Gesamtschaden bei den entwendeten Bronzestücken geht aufgrund des künstlerischen Werts weit über den Materialwert hinaus.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell