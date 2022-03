Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Außenspiegel u. Heck beschädigt - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): In der Zeit von Mittwoch, den 02.03.2022 auf Donnerstag, den 03.03.2022 kam es im Volkersheimer Stieg in Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Angestellte eines caritativen Pflegedienstes parkte den PKW, einen weißen VW UP, nach Beendigung ihrer Arbeit gegen 13:00 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3 ab. Als sie am nächsten Tag gegen 17:30 Uhr wieder zu dem Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an Außenspiegel und Heckschürze fest.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verursacher des Schadens machen können. Diese werden gebeten sich mit dem Kommissariat unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

