Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Manufakur

Gescher (ots)

Die Glockenstadt im Kreis Borken ist überregional bekannt. In vielen Kirchtürmen wie im Fuldaer Dom oder im St.-Paulus-Dom in Münster ertönen die Glockenschläge mittels in Gescher gegossener Klangkörper. Nun haben sich Diebe in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zugang in den traditionellen Betrieb an der Hauptstraße verschafft. Sie erbeuteten verschiedene Metalle sowie gegossene Büsten und Skulpturen, teilweise in Lebensgröße mit einem Gewicht von über 100 Kilogramm. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

