Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopeds waren nicht versichert, Fahrer flüchteten

Greiz (ots)

Gestern (13.03.2022), gegen 19:10 Uhr wollten Polizeibeamte die Fahrer von zwei Kräder kontrollieren. Sie waren in einer Gruppe weiterer Fahrzeuge von der Bundesstraße 94 in Richtung Wolfersdorf unterwegs und an den Zweirädern waren weder Versicherungskennzeichen noch Beleuchtungseinrichtungen angebracht. Beide Fahrzeugführer flüchteten, der Eine bog auf ein Feld ab und konnte vorerst entkommen. Der Zweite fuhr in Richtung Göltzschtalbrücke. Hier fuhr er gegen den Funkwagen und beschädigte ihn. Er konnte festgenommen werden. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad zur Leistungssteigerung umgebaut war, und keine Haftpflichtversicherung bestand. Der 19-jährige Fahrzeugführer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis. Er war nicht im Besitz der, für das umgebaute Krad, erforderlichen Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte der zweite Fahrer ermittelt werden. Es handelte sich um einen 16-Jährigen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Kräder wurden sichergestellt und die Führerscheine beschlagnahmt. (OK)

