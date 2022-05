POL-HK: Essel / A 7 / Allertal: Kontrolle von Transporten deckt erhebliche Mängel auf (Fotos anbei); Soltau / A7: Raser auf Autobahn; Soltau: Erneut VW Bully gestohlen

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.05.2022 Nr. 1

04.05 / Kontrolle von Transporten deckt erhebliche Mängel auf (Fotos anbei)

Essel / A 7 / Allertal: Die Gewerbeaufsichtsämter aus Celle und Hildesheim kontrollierten gemeinsam mit der Polizei Heidekreis am Mittwoch, zwischen 10.00 und 15.30 Uhr auf dem Gelände der Rastanlage Allertal, Fahrtrichtung Norden, Abfalltransporte jeglicher Art. Insgesamt wurde 16 Transporte angehalten und auf Herz und Nieren überprüft. Neun wiesen technische Mängel auf, darunter Reifen- und Bremsenschäden. Die Mängel waren so gravierend, dass die Polizeibeamten die Weiterfahrt untersagten. Bei vier Fahrzeugen fehlten erforderliche Papiere oder Transportgenehmigungen, bei zwei wurden fahrpersonalrechtliche Verstöße festgestellt, das heißt, die Lenkzeit wurde überschritten. Die Beanstandungsquote war erschreckend: 78 Prozent der Fahrzeuge wiesen Mängel auf. Teilweise wurden Mehrfachverstöße festgestellt. Die Kontrollierenden leiteten insgesamt 15 Verfahren ein.

04.05 / Raser auf Autobahn

Soltau / A7: Zur Überwachung der Geschwindigkeit auf der A 7 setzt die Polizei des Heidekreises regelmäßig das sogenannte PPS-Fahrzeug ein. Ein PS-starker Zivilwagen, der von geschulten Beamten gefahren wird und mit einer Videokamera ausgestattet ist. Besonders schnell Fahrende finden sich in einer Pressemeldung wieder. So auch der 47jährige Fahrer eines Ferrari, der am späten Mittwochabend in der 120-Km/h-Zone im Bereich Soltau, Fahrtrichtung Hannover gemessen wurde. Die gemessene Geschwindigkeit lag bei 246 Km/h. Bei Abzug der Toleranzwerte blieb eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 113 Km/h, was einen Führerscheinentzug für drei Monate, zwei Punkte in Flensburg und etwa 1.400 Euro Bußgeld bedeutet. Der Mann gab an, kein Raser zu sein, aber gerne schnell zu fahren.

05.05 / Erneut VW Bully gestohlen

Soltau: Am Donnerstag, zwischen 13.40 und 15.40 Uhr entwendeten Unbekannte vom oberen Parkplatz der Soltau-Therme einen grau-schwarzen VW T6 Multivan, Kennzeichen aus Celle, im Wert von rund 45.400 Euro. Das Fahrzeug wird mit Originalschlüssel gefahren, der zuvor von den Tätern aus einem Spind im Umkleidebereich des Solebades entwendet wurde. Hinweise zum Geschehen oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

06.05 / Kippe löst Brand aus

Munster: In der Nacht zu Freitag, gegen 01.00 Uhr kam es in einem Zimmer des Seniorenheims Am Hanloh, im Bereich eines Mülleimers zum Ausbruch eines Brandes. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch eine Zigarettenkippe ausgelöst worden sein.

05.05 / Betrunken, bekifft, ohne Führerschein

Krelingen: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr einen 44jährigen Rollerfahrer auf einem Feldweg an der L 191 im Bereich Krelingen. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,73 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein zum Fahren des Rollers. Die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobe und das Einleiten mehrerer Verfahren waren die Folge.

