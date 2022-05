Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Geräte aus Scheune entwendet; Walsrode: Täter nach Automatenaufbruch festgenommen; Schwarmstedt

A 7: Ladung nicht gesichert: Sitzgruppe verloren (Fotos anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.05.2022 Nr. 1

04.05 / Geräte aus Scheune entwendet

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Dienstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 13.50 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer Scheune an der Straße Wümmetrift einen Rasenmäher, einen Hochdruckreiniger und ein Moped der Marke Simson. Der Schaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

05.05 / Täter nach Automatenaufbruch festgenommen

Walsrode: Nach einem Automatenaufbruch nahm die Polizei in der Nacht zu Donnerstag fünf Tatverdächtige fest. Gegen 02.10 Uhr ging bei den Ordnungshütern ein Hinweis ein, dass eine Gruppe Männer den Zigarettenautomaten am Bahnhof in Walsrode aufbrechen würden. Bei Eintreffen der Streifenwagen flüchteten die Täter über die Bahngleise in die Dunkelheit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten drei von ihnen dingfest gemacht und dem Gewahrsam in Soltau zugeführt werden. Zwei weitere Tatverdächtige nahmen die Beamten kurze Zeit später in Bad Fallingbostel fest. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

04.05 / Ladung nicht gesichert: Sitzgruppe verloren (Fotos anbei)

Schwarmstedt / A 7: Die Polizei musste am frühen Mittwochabend den Verkehr auf der A 7 in Richtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt kurzfristig stoppen. Gegen 18.40 Uhr hatte eine Autofahrerin aus Verden einen Großteil ihrer Ladung verloren. Dabei handelte es sich um eine Gartensitzgruppe, verpackt in Kartons, die nur unzureichend auf ihrem Anhänger gegen Herunterfallen gesichert war. Die Pakete prallten gegen einen hinter dem Gespann fahrenden Sattelzug, auch ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen. Am Ende passierte nicht viel. Es entstand lediglich leichter Sachschaden. Polizeibeamte räumten die Sitzgruppe von der Fahrbahn.

