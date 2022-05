Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.05.2022 Nr. 1

02.05 / Einbrüche scheitern

Schneverdingen: Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende in eine Fabrik an der Straße Am Bahnhof sowie in ein Gebäude des Friedhofs an der Straße Am Kirchhof einzudringen. Es blieb jeweils beim Versuch, die Täter gelangten nicht in die Objekte. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

02.05 / Beschädigung auf Schulgelände

Walsrode: Auf dem Gelände der Südschule an der Prager Straße stießen Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Holzsitzlaube um. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

02.05 / Scheibe mit Steinen eingeworfen

Schwarmstedt: In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen warfen Unbekannte mit Steinen auf eine Fensterscheibe der KGS Schwarmstedt, sodass die Scheibe zersplitterte. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

02.05 / Test positiv - Polizei nimmt Sicherheitsleistung

Bad Fallingbostel / A7: Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag, gegen 14.20 Uhr einen 38jährigen Autofahrer, der auf der A 7 in Richtung Norden unterwegs war. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf Amphetamine und Metamphetamine reagierte. Eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Außerdem erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 Euro, da der Kontrollierte im Ausland lebt.

02.05 / Unfall zwischen Pkw und Pferd

Riepe: In Riepe kam es am frühen Montagmorgen, gegen 04.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd. Der Autofahrer befuhr die K 141 in Richtung Soltau, als das Pferd von links nach rechts die Fahrbahn querte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Autofahrer leicht verletzt, das Pferd verendete am Unfallort.

03.05 / Polizei warnt vor Abo-Falle

Heidekreis: Wer kennt sie nicht: Anrufe von Callcentern mit dem Ziel, ein Abonnement abzuschließen. Rhetorisch geschult, schnell, sodass man kaum folgen kann und mit einem Angebot lockend, gehen die Anrufer geschickt auf die Opfer ein und wickeln sie um den Finger. Die Themen sind in der Regel brandaktuell, die allgemeine Unsicherheit der Menschen wird kalkuliert ausgenutzt. Wie zum Beispiel bei dem Thema Energie / Energieversorger. Schnell ist man überzeugt, ein Schnäppchen zu machen und stimmt dem neuen Vertrag zu. Reingefallen! Meist sind die Kosten höher, die Vorteile geringer und der Service durchwachsen. Im Nachgang die Verträge wieder aufzuheben ist häufig mühsam. Die Polizei rät: Gehen Sie am Telefon keine Verträge ein - Rufen Sie zum Beispiel im Zusammenhang mit Abo-Fallen bei örtlichen Unternehmen an und erkundigen sie sich dort. Im Falle des Beispiels mit den Energieversorgern wären es die Stadtwerke.

