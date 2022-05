Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch in Lebensmittelgeschäft; Munster: Vandalen ziehen durch Munster; Schwarmstedt: Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.05.2022 Nr. 1

01.05 / Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Munster: In der Nacht zu Sonntag, gegen 01.30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür in ein Lebensmittelgeschäft an der Wilhelm-Bockelmann-Straße ein, durchsuchten den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

01.05 / Vandalen ziehen durch Munster

Munster: In der Nacht zu Sonntag zogen Unbekannte durch Munster und besprühten mit zuvor entwendeter Forstmarkierungsfarbe in den Straßen Auf dem Sülle, Breloher Straße und Worthweg unter anderem zwei Autos, einen Gartenzaun, einen Stromverteilerkasten, die Außenwand des Gymnasiums sowie eine Skulptur/Büste. Die Täter sprühten dabei auch die Kombinationen "ACAB", "TL" oder "187". Zudem wurden an der Danziger Straße und an der Straße Zum Schützenwald an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Munster unter 05192/

29.04 / Widerstand gegen Polizeibeamte

Schwarmstedt: Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr nahm die Polizei auf dem Parkplatz des Bahnhofs zwei Männer fest. Einer der beiden, ein 50jähriger amtsbekannter Schwarmstedter, befolgte mehrere Platzverweise nicht und sollte in Gewahrsam genommen werden. Währenddessen störte der zweite Mann, ein 44jähriger Schwarmstedter, die Maßnahme massiv mit dem Ziel, sie zu verhindern. Die Polizisten drängten den Mann zurück und brachten den anderen zu Boden, da er versuchte hatte, zu flüchten. Auf dem Boden liegend leistete der 50-Jährige aktiv Widerstand, während der andere zahlreich anwesende Zeugen bedrohte und versuchte, Polizisten zu schlagen. Als er nach dem Pfefferspray griff, wurde es gegen ihn eingesetzt. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss und wurden aufgrund leichter Verletzungen in Krankenhäuser behandelt. Die Polizisten ließen Blutproben entnehmen und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

