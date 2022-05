Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1 Pkw zweimal unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt 2 Fahren ohne Fahrerlaubnis 3 Trunkenheitsfahrt

PI Heidekreis (ots)

1. 29.u.30.04./ Pkw zweimal unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Soltau: Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrzeugführer eines Pkw Fiat Punto in der Quergasse in Soltau. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 27-jährigen Walsroder Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Polizeibeamten ließen bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt.

Am Abend des Folgetages konnte der Walsroder erneut im Rahmen einer Verkehrskontrolle als Fahrzeugführer des selbigen Pkw in Soltau, in der Straße Osterfeld, angetroffen werden. Da sich auch hier Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel zeigten, wurde erneut eine Blutprobenentnahme durchgeführt und abermals die Weiterfahrt untersagt.

2. 29.04./ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Soltau: Am Freitag in den späten Abendstunden wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 44-jähriger Soltauer mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

3. 29.04./ Trunkenheitsfahrt

Walsrode: Am späten Freitagabend gerieten zwei Freunde (22. u. 24 Jahre) in einen Streit. Infolgedessen wurde die Polizei hinzugerufen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes wurde festgestellt, dass der ältere der beiden Streithähne zuvor unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Pkw zum Ort des Geschehens gelangte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Bei dem 24-jährigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

4. 30.04./ Fahren unter Einfluss

Bad Fallingbostel: Am Samstagvormittag wurde im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel ein 35-jähriger Fahrzeugführer festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter Einfluss von Marihuana einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Bei dem 35-jährigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

5. 30.04./ Pkw ohne Zulassung

Bad Fallingbostel: Am Samstagnachmittag fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Fallingbostel ein Pkw in augenscheinlich schlechtem Allgemeinzustand auf. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges und des 44-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass der Pkw nicht mehr zugelassen und ohne gültige Haftpflichtversicherung im öffentlichen Verkehrsraum geführt worden ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

6. 01.05./ Brand eines Reihenendhauses

Walsrode: Am frühen Sonntagmorgen geriet das Dachgeschoss eines Reihenendhauses in Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen und Häuser verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

7. 01.05./ Achtung Betrugsmasche

Landkreis Heidekreis: Derzeit kommt es gehäuft zu Betrugstaten durch Anrufe und falsche WhatsApp-Nachrichten. Die Täter versenden u.a. Chat-Nachrichten an die potentiellen Geschädigten und geben sich in diesen als Angehörige aus, die eine neue Handynummer mitteilen möchten, weil das eigentliche Handy defekt sei. Im Zuge des Chats werden Geldbeträge gefordert, da aufgrund des defekten Handys nicht auf das Online-Banking zugegriffen werden könne. Die Polizei rät, sich unbedingt persönlich mit Angehörigen in Verbindung zu setzen, um einen Betrugsversuch ausschließen zu können.

In weiteren Fällen erhalten Bürger angebliche Anrufe von den Polizeibehörden Interpol / Europol. Dabei wird durch eine Computerstimme suggeriert, dass es zu einem Missbrauch von Ausweispapieren gekommen sei. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, beenden sie das Gespräch sofort und melden Sie sich bei ihrer Polizeidienststelle.

