Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Zigarettenautomat aufgehebelt; Schwarmstedt: Taschendiebstahl, Soltau: Mülltüten im Park entleert; Buchholz/A.: Anhänger auf die Seite gekippt- Unfallzeugen gesucht.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.04.2022 Nr. 1

26.04./Zigarettenautomat aufgebrochen

Schwarmstedt: In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannten einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße auf. Sie entleerten den Automaten vollständig und entkamen unerkannt. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

26.04./ Auto aufgebrochen

Harber: Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum zwischen dem 14.und 26. April einen Pkw auf dem Gelände eines Autohändlers in der Straße Heidberg aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

26.04./Taschendiebstahl

Schwarmstedt: Während des Einkaufs in einem Aldi-Markt in der Celler Straße wurde einem 69-jährigen Mann unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Der Schaden beträgt 300 Euro.

26.04./Mülltüten im Park entleert

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag zu Dienstag sechs Mülltüten aus einer Restmülltonne an der Wilhelmstraße. Mit den Müllsäcken begaben sich die Übeltäter in den angrenzenden Böhmepark und entleerten den Inhalt dort. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800 entgegen.

26.04./ Anhänger auf die Seite gekippt - Unfallzeugen gesucht

Buchholz/A.: Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, kam auf der B 214 zwischen Marklendorf und Jeversen zu einem Unfall, bei dem ein Anhänger in den Seitenraum kippte. Ein aus Richtung Marklendorf kommender brauner VW-Passat geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Treckergespann in den Grünstreifen ausweichen musste. Hierdurch rutsche der Anhänger die Böschung herab und kippte auf die Seite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell