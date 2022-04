Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Schmuck? (Fotos anbei); Wintermoor: Täter lässt Fahrrad am Tatort zurück (Foto anbei); Gilten: Geschwindigkeitsanzeige beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.04.2022 Nr. 1

26.04 / Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Schmuck? (Fotos anbei)

Soltau: Mitte April wurde an der Straße "Achtergang" in Soltau diverser Schmuck aufgefunden und bei der Polizei abgegeben. Bislang gelang es nicht, die Fundsache einer Straftat beziehungsweise einem Eigentümer zuzuordnen. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

26.04 / Täter lässt Fahrrad am Tatort zurück (Foto anbei)

Wintermoor: Am Samstag, 02.04.22 hat ein Unbekannter aus einer offenstehenden Garage an der Bundesstraße in Wintermoor ein Mountainbike BULLS Sharptail, 26er, schwarz-grün entwendet. Am Tatort ließ er ein altes, schlecht erhaltenes Jugend-Mountainbike KS Cycling, Typ Zodiac, 24er, 18-Gang in weiß-grün zurück. Die Polizei Schneverdingen bittet um Hinweise auf den bisherigen Besitzer des zurückgelassenen Fahrrads unter 05193/982500.

25.04 / Geschwindigkeitsanzeige beschädigt

Gilten: Unbekannte beschädigten und demontierten am vergangenen Wochenende an der Hauptstraße, in Höhe der Bushaltestelle "Nordrebber Ortsmitte" eine Geschwindigkeits-Smiley-Anzeige. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

