POL-HK: Tietlingen: Einbruch in Clubhaus; Soltau: Fahrzeugseite zerkratzt; Bad Fallingbostel: Drogentest positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.04.2022 Nr. 1

21.04 / Einbruch in Clubhaus

Tietlingen: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster eines Clubhauses in Tietlingen auf, gelangen in das Büro, durchsuchten Schränke und entwendeten Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

21.04 / Fahrzeugseite zerkratzt

Soltau: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines Pkw Audi A3 auf einer Länge von rund 2,50 Metern. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Straße Auf dem Simpel abgestellt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

21.04 / Drogentest positiv

Bad Fallingbostel: Ein 51jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr von Polizeibeamten auf der Louis-Pasteur-Straße kontrolliert. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Die Beamten untersagten die Weierfahrt und ließen eine Blutprobe entnehmen.

