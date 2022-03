Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Auto fährt gegen niedrige Betonmauer, Fahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Unfall auf dem Kaufland-Parkplatz an der Ringeler Straße ist am Freitagabend (04.03.22) gegen 19.15 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Lengerich schwer verletzt worden. Der Lengericher fuhr mit einem grauen Renault Traffic auf den Parkplatz und dann nahezu ungebremst gegen eine etwa 40 Zentimeter hohe Betonmauer. Die Mauer trennt einige Parkbuchten von einem Grünstreifen, der sich an den Parkplatz anschließt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein medizinischer Notfall, den der 46-Jährige am Steuer erlitt, der Grund für den Unfall. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt geschätzt bei etwa 1200 Euro. Der Renault wurde abgeschleppt.

