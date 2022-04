Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Rankhilfe aus Garten gestohlen; Munster: Einbruch in Fahrradgeschäft; Ostenholz: Zigarettenautomat geöffnet; Soltau: Täter hebeln an Fahrertür

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.04.2022 Nr. 1

14.04 / Rankhilfe aus Garten gestohlen

Soltau: Aus einem Garten an der Gorch-Fock-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag vergangener Woche eine Rankhilfe und beschädigten dabei eine Gartenleuchte. Hinweise zum Verbleib des Stehlguts nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

19.04 / Einbruch in Fahrradgeschäft

Munster: In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft am Friedrich-Heinrich-Platz ein und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Geschehen und zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

19.04 / Zigarettenautomat geöffnet

Ostenholz: In der Zeit zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr verschafften sich Unbekannte an der Hauptstraße gewaltsam Zugang zu einem Zigarettenautomaten und entwendeten den Großteil des Geldes sowie der Zigarettenschachteln. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

19.04 / Täter hebeln an Fahrertür

Soltau: Unbekannte versuchten die Fahrertür eines Fiat Punto aufzuhebeln, der am Oeninger Weg abgestellt war. Außerdem entwendeten sie beide Kennzeichen. Der Einstieg in das Fahrzeug gelang nicht. Die Tat wurde zwischen Donnerstag, 14.04. und Dienstag, 19.04.2022 begangen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

19.04 / Drogentest positiv

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagnachmittag einen 31jährigen Autofahrer auf der Lüneburger Straße und ließen ihn einen Drogentest durchführen. Der Test reagierte positiv auf THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ließen eine Blutprobe entnehmen.

19.04 / Stauende übersehen - Junge Frau schwer verletzt

Bad Fallingbostel / A7: Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstagabend auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, Gemarkung Bad Fallingbostel, wurde die 25jährige Fahrerin des mittleren Fahrzeugs aus Kiel verletzt. Ein 21jähriger Autofahrer aus dem europäischen Ausland hatte ein Stauende übersehen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Fahrzeug der Kielerin auf und schob dieses auf einen davorstehenden Pkw. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten erhoben bei dem Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro und leiteten ein Verfahren ein.

520.04 / Unfallflucht auf dem Rathausparkplatz

Schneverdingen: Am vergangenen Donnerstag, 14.04.2022, in der Zeit zwischen 09:30 und 10:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rathauses in Schneverdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken wurde dabei ein schwarzer VW Passat am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

20.04 / Auseinandersetzung zwischen zwei Familien

Bad Fallingbostel: Am Montagabend, gegen 19.00 Uhr kam es am Oerbker Berg zu einer tumultartigen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien, die ihren Ursprung bereits einige Tage zuvor hatte. Streitigkeiten und Bedrohungen zwischen Familienmitgliedern waren die Ursache. Der Streit mündete am Ostermontag in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein soll. Die Polizei verzeichnete drei leicht verletzte Personen, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der konkrete Tatablauf ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell