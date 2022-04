POL-HK: Flugzeugabsturz in Hodenhagen

Polizeiinspektion Heidekreis

17.04./ Flugzeugabsturz in Hodenhagen

Flugplatz Hodenhagen: Beim Start eines Sportflugzeuges am Ostersonntag fällt aus bislang ungeklärter Ursache der Motor des Propellers aus. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Sportflugzeug in einer Höhe von circa 100 Metern. Der 56-jährige Pilot versucht das Flugzeug anschließend wieder zu landen. Dabei wird das Flugzeug an der Flugzeugnase beschädigt. Der Pilot wird durch die Landung leicht verletzt.

17.04./ Fahren unter Drogeneinfluss -TCH & Kokain- Walsrode: Am Ostersonntag in den frühen Abendstunden wird der 30-jährige Fahrzeugführer eines Pkw BMW durch eine Funkstreife in der Danziger Straße in Walsrode kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärten sich die Verdachtsmomente, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein Urintest reagiert daraufhin positiv auf THC und Kokain. Der Konsum von Betäubungsmitteln wird von dem Betroffenen eingeräumt. Durch die Beamten wird eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wird untersagt. Den Walsroder erwartet nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

14.04./Exhibitionistische Handlung

Benefeld/Lohheide: Am Donnerstagnachmittag, den 14.04., kam es zu einer exhibitionistischen Handlung in einem Waldgebiet südlich des Sportplatzes. Ein unbekannter Mann manipulierte mehrfach vor einer Spaziergängerin an seinem Geschlechtsteil. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt mit einem weißen Mountainbike unterwegs und bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer Jeans. Das augenscheinliche Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Bei Hinweisen zu diesem Vorfall wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bomlitz unter folgender Rufnummer: 05161949630.

17.04./Pkw Führer unter Einfluss von Drogen -THC- Soltau: Am Ostersonntag kontrollierten nachmittags Beamte der Polizei Soltau den Führer eines Ford Transit im Gewerbegebiet von Dorfmark. Hierbei stellten sie bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer dogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zudem reagierte ein vor Ort durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den jungen Mann aus Hessen eingeleitet.

17.04./ Festnahme nach PKW- Aufbrüchen

Soltau: Nach Zeugenangaben kann am Abend des Ostersonntags ein Jugendlicher durch die Polizei festgenommen werden, der 6 PKW im Bereich des Bahnhofs Soltau aufgebrochen hat. Es wurden diverse Wertgegenstände bei dem Jugendlichen aufgefunden, die aus den PKW stammen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seiner Wohnanschrift entlassen.

17.04./ Fahren unter Drogeneinfluss - THC- Schneverdingen: In Schneverdingen in der Bahnhofstraße wurde am Nachmittag des Ostersonntags ein E-Scooter kontrolliert. Für das Fahrzeug lag keine Pflichtversicherung vor. Des Weiteren konnte bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt werden. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Entsprechende Straftaten und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann wurden eingeleitet.

16.04./Fahren unter Einfluss - Kokain - Bad Fallingbostel: Am Samstag, 16.04.2022, wurde in den frühen Abendstunden, im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Bad Fallingbostel, ein 27-jähriger Fahrzeugführer festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter Einfluss von Kokain einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Bei dem 27-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Straf- u. Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

15.-16.04./ Einbruch in ein Hotel

Soltau: Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag gewaltsam durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu dem Gastronomiebereich eines Hotels im OT Harber. Innerhalb des Gebäudes werden weitere Türen aufhebelt. Bislang ist nicht bekannt, was entwendet wurde.

16.04./ Einbruch in Einfamilienhaus

Hodenhagen: Am Karsamstag wurde über Mittag die Tür zu einem Einfamilienhaus und einem Wohnwagen auf demselben Grundstück aufgebrochen. Aus dem Haus und dem Wohnwagen wurde Bargeld entwendet.

