Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Glasscheibe an Wartehaus zerstört-Zeugen gesucht; Soltau Diebstahl aus Neubau; Bomlitz: Pkw aufgebockt und Katalysator entwendet; Soltau: E-Scooter gestohlen

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.04.2022 Nr. 1

07.04./Glasscheibe an Wartehaus zerstört -Zeugen gesucht

Walsrode: Die Polizei Walsrode sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 06.04.2022, 15:30 Uhr und Donnerstag, 08.04.20022, 08:00 Uhr, in der Straße Ostdeutsche Allee an der Felix-Nussbaum-Schule ereignete. Unbekannte zerstörten dort an einer Bushaltestelle die Glasscheibe eines Wartehäuschens. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Walsrode, Tel. 05161/984480 zu wenden.

12.04./Diebstahl aus einem Neubau

Soltau: Ein Hubwagen, eine Säge und Dämmwolle wurden von einer Baustelle in der Ottfried-Preußler-Str. entwendet. Unbekannte Diebe verschafften sich zwischen dem 30. März und dem 12. April Zutritt zu einem Neubau und entwendeten dabei die Gegenstände mit einem Schätzwert von 5000 Euro.

12.04./Pkw aufgebockt und Katalysator entwendet

Bomlitz: In der Horststraße wurde zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag. 09:45 ein Pkw aufgebockt und der unter dem Fahrzeug befindliche Katalysator ausgebaut und durch Unbekannte entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bomlitz, Tel. 05161/949630 entgegen.

12.04./E-Scooter gestohlen

Soltau: Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 22:00 Uhr und 22.15 Uhr einen E-Scooter der Marke Xiaomi. Das Fahrzeug war an einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Bahnhof abgestellt. Wer Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des E-Scooters geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Soltau, 05191/93800 zu melden.

12.04./Fahrer unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel: Am Dienstagnachmittag wird ein 27-jähriger Pkw-Fahrer in der Adolphsheider Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellt sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann werden nun Ermittlungsverfahren geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell