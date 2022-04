POL-HK: Schneverdingen: Geldbörse aus Rollator entwendet; Schneverdingen: Nach Unfall geflüchtet; Soltau: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeiinspektion Heidekreis

Schneverdingen: Geldbörse aus Rollator entwendet; Schneverdingen: Nach Unfall geflüchtet; Soltau: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.04.2022

11.04/ Geldbörse aus dem Rollator entwendet Schneverdingen: Am Montag, gegen 16:00 Uhr wurde einem 81-jährigen Mann im Aldi-Markt in der Marktstraße die Geldbörse aus dem mitgeführten Rollator von einem unbekannten Dieb entwendet. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

11.04./ Nach Unfall geflüchtet

Schneverdingen: Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug im Zeitraum zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 15:20 Uhr in der Friedenstraße gegen eine Holzbank mit integriertem Stromkasten und verursacht dabei Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei Schneverdingen unter Tel. 05193/982500 zu melden.

11.04./ Ohne Versicherung unterwegs

Soltau: Bei der Kontrolle einer 44-jährigen Fahrerin eines E-Scooters am Montagabend in der Straße Am Bahnhof stellten die Beamten ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen an dem Elektrokleinstfahrzeug fest. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz.

