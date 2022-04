Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 11:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht. Der oder die Unfallverursacher/in beschädigte beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange eines am rechten Fahrbahnrand (in Rtg. Hauptstraße) geparkten PKW Mercedes Kombi. Im Anschluss entfernte sich der / die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

