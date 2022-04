POL-PDNR: Bäume stürzen auf Fahrbahn

Neuwied (ots) - In den Abendstunden des 25.03.2022 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Burghofstraße in Neuwied. Hierbei gelangten der oder die Täter durch das Erklettern des Balkons in das Anwesen. Zeugen werden gebeten jedwede verdächtige Wahrnehmung, die sie in dem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr gemacht haben, der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen. Rückfragen bitte an: ...

