POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der B42 - Zeugenaufruf

Vettelschoß (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Vettelschoß am Restaurant "Blauer See" ein dort abgestellter PKW an der Windschutzscheibe beschädigt. Auf der Motorhaube wurde das wahrscheinliche Tatmittel, ein Messer, durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise an die Polizei Linz am Rhein unter der bekannten Telefonnummer. Rückfragen bitte an: ...

