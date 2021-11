Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1515) Polizeistreife vollstreckte Haftbefehl und fand Drogen

Nürnberg (ots)

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls suchte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd am Freitagvormittag (05.11.2021) einen 31-jährigen Mann im Stadtteil Glockenhof auf. In der Wohnung des Mannes stießen die Beamten auf diverses Rauschgift sowie mutmaßliches Diebesgut.

Mit einem Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Mann kam die Polizeistreife um kurz nach 11:00 Uhr in die Ehemannstraße. Zunächst öffnete der Gesuchte den Beamten nicht. Als diese sich daran machten, die Wohnungstür selbst zu öffnen, kam der 31-Jährige schließlich doch an die Tür. Die Polizisten eröffneten ihm daraufhin die Festnahme.

In der Wohnung des 31-Jährigen fanden die Beamten diverses Rauschgift. Der Mann hatte in seiner Wohnung Tütchen mit Crystal Meth, Amphetamin sowie Marihuana verteilt. Außerdem lagerte der 31-jährige in der Wohnung eine ungewöhnliche hohe Anzahl von Fahrradteilen. Da der Verdacht entstand, dass es sich um Diebesgut handelte, wurden diese Teile -ebenso wie das Rauschgift- sichergestellt. Es wird nun geprüft, inwieweit die aufgefundenen Fahrradteile Diebstählen zugeordnet werden können.

Der 31-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Unabhängig davon wird gegen den Festgenommenen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

