Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl in einer Bäckerei

Dierdorf (ots)

Am Samstag ereignete sich um 13 Uhr in einer Bäckerei in der Hauptstraße in Dierdorf ein Trickdiebstahl. Nachdem der 1. bisher unbekannte männliche Täter eine Backware kaufte täuschte er vor, 50 EUR wechseln zu wollen. Dabei entwendete der andere Täter unbemerkt einen Bargeldbetrag im unteren 2-stelligen Bereich aus der Kasse. Die beiden männlichen Beschuldigten werden wie folgt beschrieben: 1. Person: sehr groß, ca. 2 m. schlank dunkle Haare, Brille, schwarzer Anzug, Schal 2. Person: eher kleiner, ca. 170, dicker dunkle Haare, schwarze Hose und Jacke, graues Hemd Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

