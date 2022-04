Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Garage brennt aus; Munster: Einbruch in Kiosk gescheitert; Heidekreis: Betrügerische Postsendungen und WhatsApp-Nachrichten

Heidekreis (ots)

10.04./ Garage brennt aus

Schneverdingen: Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr kam es an der Klaus-Groth-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Garage, welche vollständig ausbrannte. Das Feuer beschädigte auch den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses. Der 69-jährige Hauseigentümer wurde bei eigenen Löscharbeiten leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

10.04./ Einbruch in Kiosk gescheitert

Munster: Unbekannte Täter versuchen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in einen Kiosk am Friedrich-Heinrich-Platz einzudringen. Sie drückten einen Rollladen hoch und schlugen ein Loch in die dahinter befindliche Glasscheibe. Ein Eindringen in den Kiosk gelang ihnen dennoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster unter Tel. 05192/9600 entgegen.

11.04./Betrügerische Postsendungen und WhatsApp-Nachrichten Heidekreis: In den vergangenen Tagen erhielten viele Bürger des Heidekreises Postsendungen mit Mahnschreiben für angebliche Abonnements ins Haus oder fingierte WhatsApp-Nachrichten von angeblichen nahen Angehörigen mit Geldforderungen auf ihr Handy. Die Polizei warnt eindringlich davor, nur aufgrund eines Chatverlaufs bei WhatsApp Überweisungen vorzunehmen. Man sollte hellhörig werden, wenn die Nummer unbekannt ist, allerspätestens jedoch, wenn es darum geht, Gelder zu überweisen. Auch bei Postsendungen mit Mahnschreiben sollte keine unüberlegte Überweisung getätigt werden, sondern erst eine genaue Prüfung der Zahlungsaufforderung erfolgen.

