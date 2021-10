Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.7 Hohenlockstedt: Taschendieb ertappt

Hohenlockstedt (ots)

Samstagvormittag hat eine Frau in einem Geschäft in Hohenlockstedt einen Mann dabei erwischt, wie er sich an ihrem Eigentum bediente. Passanten stellten den Dieb und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen 10.25 Uhr befand sich eine 66-Jährige in einem Laden in der Kieler Straße. Ihre Handtasche und einige Kleidungsstücke zur Anprobe deponierte die Geschädigte in einer Umkleidekabine, die sie kurzfristig wieder verließ. Diesen Moment nutzte ein Dieb und begab sich in die Umkleide, griff sich das Portemonnaie der Anzeigenden aus ihrer Tasche und steckte es in seine eigene. In dem Augenblick kehrte die Bestohlene zurück und nahm sich intuitiv ihre Geldbörse wieder. Zeitgleich rief die Seniorin um Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete. Zeugen stellten ihn außerhalb des Marktes und übergaben den 43-Jährigen der kurz darauf eintreffenden Polizei. Angaben machte der Beschuldigte zu dem Geschehen keine. Nach Beendigung erkennungsdienstlicher Maßnahmen entließen die Beamten ihn wieder. Der Mann wird sich nun wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

