POL-IZ: 211025.4 Meldorf: Drei Verletzte, die Kripo ermittelt

Meldorf (ots)

Nach dem Eingang eines Notrufes bei der Polizei am heutigen Morgen haben Beamte in einem Haus in Meldorf drei verletzte Personen aufgefunden. Die Ermittlungen zu dem Geschehen, was sich vor Ort zugetragen hat, laufen auf Hochtouren.

Kurz vor 06.00 Uhr suchten Einsatzkräfte nach einem Hinweis an die Einsatzleitstelle in Elmshorn ein Einfamilienhaus in Meldorf auf. Dort entdeckten sie ein zwei und ein fünf Jahre altes Kind, die jeweils schwere Verletzungen aufwiesen sowie die Mutter der Geschwister, die ebenfalls verletzt war. Alle drei Personen kamen in Krankenhäuser, ihr genauer gesundheitlicher Zustand ist aktuell unbekannt.

Die Itzehoer Kripo hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind keine weiteren Auskünfte möglich, es wird seitens der Polizei unaufgefordert nachberichtet.

