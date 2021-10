Polizeidirektion Hannover

POL-H: Technischer Defekt löste Großbrand in Schneeren aus

Hannover (ots)

Am Freitag, 22.10.2021, ist gegen 13:50 Uhr ein Feuer in einem Gebäudekomplex an der Schneerener Straße in Neustadt am Rübenberge (OT Schneeren) ausgebrochen. Beim Großbrand wurde das Gebäude, in dem sich ein Friseurladen, eine Wohnung und eine Gaststätte befanden, nahezu komplett zerstört. Der 53 Jahre alte Eigentümer erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Am Donnerstag, 28.10.2021, untersuchten die Ermittler den Brandort hinsichtlich der Brandursache. Sie gehen von einem technischen Defekt in der Elektroinstallation aus. Der Schaden wird von der Polizei mit circa einer Million Euro beziffert. /nash, ram

