Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubversuch in Herne-Horsthausen gesucht

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Raubversuch in Herne-Horsthausen am Sonntagmittag, 20. Juni, Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen Mann bedroht und flüchtete unerkannt.

Gegen 12 Uhr war ein 81-jähriger Herner in einem Waldstück an der Pöppinghauser Straße in der Nähe des Schleusenwegs unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und Bargeld sowie Wertsachen forderte. Der Kriminelle entfernte sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Der Tatverdächtige, der 1,80 Meter groß und schlank sein soll, hat schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Besonders auffällig: Der Mann war oberkörperfrei unterwegs.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

