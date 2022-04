Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Trickdieb entwendet Handtasche; Walsrode: In Wohnhaus eingebrochen; Munster: Fahrzeuge beschädigt; Soltau: Randalierer an der Hermann-Billung-Schule

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.04.2022 Nr. 1

13.04./Trickdieb entwendet Handtasche

Bad Fallingbostel: Ein Unbekannter stahl gestern, gegen 16:45 Uhr einer 78-jährigen Dame die Handtasche. An der Walsroder Straße war die Frau mit ihrem Fahrrad unterwegs als sie von dem Täter angesprochen und mittels eines Smartphones ablenkte wurde. Dabei entwendete er unbemerkt ihre im Fahrradkorb abgestellte Handtasche.

13.04./In Wohnhaus eingebrochen

Walsrode: Unbekannte Täter hebelten, zwischen dem 02. und 13. April ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Dr.-Schomerus-Str. auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode, 05161/984480 zu melden.

13.04./Fahrzeuge beschädigt

Munster: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an einem in der Bahnhofstraße geparkten Pkw, Skoda, eine Seitenscheibe von Unbekannten eingeschlagen. In der Danziger Straße wurden gleich drei PKW mit Farbe besprüht. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Munster, 05192/9600 entgegen.

13.04./Randalierer an der Hermann-Billung-Schule

Soltau: Im Zeitraum zwischen Freitag, 08.04.2022 und Montag, 11.04.2022 wurden am Berliner Platz, auf dem Gelände der Hermann-Billung-Schule mehrere Sachbeschädigungen registriert. An einem Bauwagen und einem Teleskoplader einer Baufirma wurden Anbauteile zerschlagen und Graffitis angebracht. An der angrenzenden Kindertagesstätte wurde ein Zaun beschädigt, Blumentöpfe zerschlagen und ebenso das Gebäude mit Farbe besprüht. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte dann Zutritt in die Hermann-Billung-Schule und verstopften dort im unteren Trakt die Toiletten. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

