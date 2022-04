Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruch in leerstehendes Haus; Eickeloh: Mähroboter gestohlen; Walsrode: Falsche Handwerker am Werk; Walsrode: Diskothek brennt nieder

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.04.2022 Nr. 1

20.04 / Einbruch in leerstehendes Haus

Walsrode: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch über ein Kellerfenster in ein seit vielen Jahren leerstehendes Haus an der Verdener Straße ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

19.04 / Mähroboter gestohlen

Eickeloh: Unbekannte entwendeten im Zeitraum der vergangenen rund sieben Monate einen Mähroboter nebst Ladestation von einem Grundstück an der Straße An den Obstwiesen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

14.04 / Falsche Handwerker am Werk

Walsrode: Zwei unbekannte Täter gaben sich gegenüber einem lebensälteren Opfer als Handwerker aus und gelangten unter dem Vorwand, die Wasseruhr austauschen zu müssen, in ein Haus an der Schubertstraße. Im Objekt entwendeten sie 700 Euro Bargeld. Die Tat wurde bereits am Donnerstag, 14.04.2022, zwischen 16.00 und 16.15 Uhr begangen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

21.04 / Diskothek brennt nieder

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Feuers in einer Diskothek an der Wernher-von-Braun-Straße. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden bewegt sich nach ersten Erkenntnissen im unteren einstelligen Millionenbereich. Weitere Erkenntnisse liegen zurzeit nicht vor. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen aufgenommen.

20.04 / Test zeigt Kokain an

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag, gegen 11.15 Uhr einen 31jährigen Autofahrer auf der Langen Straße. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain reagierte. Eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

20.04 / Unfall: Motorradfahrer übersehen

Schneverdingen: Eine 57jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Mittwochmittag in den Kreisel an der L171 ein und übersah dabei einen im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrer. Der 67-Jährige bremste, stürzte und zog sich dabei eine schwere Verletzung zu. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Zweiradfahrer kam in ein Krankenhaus. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Verfahren eingeleitet.

21.04 / Unfall: Vor Kurve überholt und geflüchtet - Zeuginnen gesucht

Behringen: Am Dienstag, 22. März 2022, gegen 16.45 Uhr überholte auf der Seestraße in Behringen ein weißer Transporter oder Kastenwagen vor der Kurve zur Straße Im Dorfe. Dadurch musste der Gegenverkehr stark abbremsen. Ein hinter diesem abbremsenden Pkw fahrendes Fahrzeug fuhr auf. Eine Insassin im abbremsenden Pkw wurde dabei verletzt. Der Überholende flüchtete vom Unfallort. Die Polizeistation Bispingen bittet unter 05194/982460 um Zeugenhinweise. Insbesondere zwei junge Frauen auf einem Zweirad, die direkt nach dem Unfall vorbeifuhren, werden gebeten, sich zu melden.

21.04 / Außenspiegel eines Multivans abgefahren und geflüchtet

Soltau: Am Mittwoch, 13.04.22, gegen 13.35 Uhr kam es auf der Straße Landolfdamm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Transporter fuhr den linken Außenspiegel eines geparkten VW Multivans ab und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht beschriftet und bog nach rechts in die Lüneburger Straße ab. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

