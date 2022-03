Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Graffitisprayer nach mehreren Sachbeschädigungen festgenommen

Kamen (ots)

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen (30.03.2022) in Kamen einen Graffitisprayer festgenommen.

Eine Zeugin beobachtete gegen 5.30 Uhr, wie der 38-jährige Kamener im Bereich der Straße Am Bahnhof Schriftzüge an eine Gebäudewand sprühte. Danach stellte sie ihn zur Rede. Freiwillig begab sich der Beschuldigte gemeinsam mit der Zeugin zur Polizeiwache Kamen. Einsatzkräfte suchten mit dem 38-jährigen Kamener und der Zeugin in der Folge den Tatort auf. Dort gestand er, dass er an weiteren Örtlichkeiten seine Schriftzüge hinterlassen hat.

Die Polizeibeamten nahmen ihn daraufhin fest. Dabei leistete er Widerstand und bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte, die ihn ins Gewahrsam der Polizeiwache Kamen brachten. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde der Beschuldigte mangels besonderer Haftgründe im Laufe des Vormittags entlassen. Die Sprühdosen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell