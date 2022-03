POL-UN: Schwerte - Zwei Autos und eine Lagerhalle in Brand - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in das Theater am Fluss an der Ruhrstraße in Schwerte am Samstag (26.03.2022) sucht die Polizei Zeugen - unter anderem eine vierköpfige Familie mit Kinderwagen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten gegen 14.55 Uhr den Versuch unternommen, die Eingangstür der Spielstätte mit einem ausgehobenen Gullydeckel einzuwerfen. ...

mehr