Polizei Wolfsburg

POL-WOB: -Schöningen- Schwelbrand in einer Zwischendecke einer ehemaligen Diskothek

Wolfsburg (ots)

Am Sonntagvormittag, des 27.02.22, kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung in einer ehemaligen Diskothek in Schöningen. Die drei im Gebäude befindlichen Personen konnten sich selbst, bzw. eine Person über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Sie kamen zur ärztlichen Begutachtung ins Krankenhaus, wurden dort jedoch kurze Zeit später wieder nach Hause entlassen. Das Feuer wurde durch die örtlichen Feuerwehren gelöscht. Über die Brandursache, sowie die entstandene Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

