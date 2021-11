Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode - 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 24.11.21 kam es gegen 19.06 Uhr in Drensteinfurt-Rinkeroder zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden.

Ein 30-jährige Drensteinfurterin fuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße 54 in Richtung Münster. Um einem plötzlich auf die Straße springenden Reh auszuweichen, lenkte sie ruckartig nach links ein und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet in den dort angrenzenden Graben. Durch den Unfall wurden die Fahrzeugführerin schwer und ihr 38-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden in nahegelegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell