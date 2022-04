POL-HK: Oerbke - Brand eines Einfamilienhauses Walsrode - Schlechter Start ins Wochenende Soltau - Alleinbeteiligt überschlagen

Polizeiinspektion Heidekreis

Oerbke - Brand eines Einfamilienhauses

Am Freitagabende kam es in der Straße Am Schützenplatz in Oerbke aus noch ungeklärter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses. Zunächst geriet ein Schuppen in Brand. Anschließend griff das Feuer auf ein angebautes Carport und letztlich auf das Dach des Wohnhauses über. Schuppen und Carport brannten, ebenso wie der darin abgestellte PKW und ein Wohnmobil, komplett nieder. Das Dach des Gebäudes wurde beschädigt, das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der PI Heidekreis geführt.

Walsrode - Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte im Wert von ca. 20.000 Euro von einer Baustelle. Um an die Rüttelplatte, welche sich unter der Schaufel eines Radladers befand, zu gelangen, zerstörten die Täter zunächst die Hinterreifen des Radladers und gruben die Platte im Anschluss unter der Schaufel aus.

Walsrode - Schlechter Start ins Wochenende

Für einen 36-jährigen Walsroder startete das Wochenende mit einer Ingewahrsamnahme durch die Polizei. Bereits am Donnerstag hielt sich der 36-Jährige betrunken in der Nähe eines Gleisbettes auf und sorgte so für einen Polizeieinsatz. Am Freitag musste die Polizei erneut wegen des Mannes tätig werden. Am späten Abend hielt er sich auf dem Parkplatz des Supermarktes auf und belästigte wiederholt Kunden des Marktes. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Um seinen Unmut darüber zum Ausdruck zu bringen, beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

Munster - Diebstahl auf dem Frühjahrsmarkt

In der Nacht vom 22. auf den 23. April öffneten unbekannte Täter eine verschlossene Seitenklappe eines Jahrmarktwagens auf dem Frühjahrsmarkt. Dann schlugen sie eine Schaufensterscheibe ein. Anschließend entnahmen die Täter mehrere AirPods aus der Vitrine. Die Tat konnte unbemerkt vom Sicherheitsdienst durchgeführt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Soltau - Alleinbeteiligt überschlagen

Am Freitagmittag verlor ein 23-jähriger Bremer auf der Panzerringstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Chevrolet des jungen Mannes überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt ins Heidekreisklinikum Soltau. Am PKW entstand Totalschaden.

Wietzendorf - Grundschüler starten sicher in die Fahrradprüfung

Aufgrund der anstehenden Fahrradprüfung in der Grundschule Wietzendorf wurde, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fahrradhändler, die Verkehrssicherheit der Fahrräder von ca. 40 Grundschülern überprüft. Festgestellte Mängel wurden protokolliert und den Erziehungsberechtigen mitgeteilt.

