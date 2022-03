POL-LM: Unfallflucht nach Spiegelzusammenstoß+++

Limburg (ots) - 1. Schwerverletztes Kind bei Zimmerbrand, Bad Camberg, Erbach, Heinrich-Held-Straße, Dienstag, 01.03.2022, 13:45 Uhr (fj)Am Dienstag kam es in den Mittagsstunden zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Bad Camberg-Erbach. Als die Feuerwehr am Brandort in der Heinrich-Held-Straße eintraf, hatten sich bereits alle Personen aus dem Gebäude ...

mehr