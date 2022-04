POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch: Fenster hält; Schwarmstedt: Vermisster zurückgekehrt; Munster: Mülltonnenbrand; Walsrode: Küchenbrand in Reihenhaus

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.04.2022 Nr. 1

24.04 / Einbruch: Fenster hält

Schwarmstedt: Von Samstag auf Sonntag versuchten Unbekannte ein Fenster eines Geschäfts an der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Der Einstieg gelang nicht. Das Fenster hielt der Gewalt stand. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

25.04 / Vermisster zurückgekehrt

Schwarmstedt: Der per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Mann aus Schwarmstedt kehrte am Sonntag wohlbehalten nach Hause zurück. Die Fahndung wurde eingestellt.

24.04 / Mülltonnenbrand

Munster: An der Straße Am Park gerieten am Sonntagmittag aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in Brand. Die Tonnen standen unter einem Holzunterstand mit einem Naturdach aus Efeu, beides wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt.

24.04 / Küchenbrand in Reihenhaus

Walsrode: Am Sonntagmittag, gegen 11.10 Uhr brach in der Küche eines Reihenhauses an der Schubertstraße ein Feuer aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

24.04 / Test zeigt Kokain an

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend, gegen 21.05 Uhr auf der Vogteistraße einen 20jährigen Autofahrer aus Walsrode. Der Drogentest des Heranwachsenden reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

