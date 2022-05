Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Beim Einkauf bestohlen; Bad Fallingbostel: Tasche aus Fahrzeug gestohlen; Schneverdingen: Sachbeschädigungen am Osterwaldweg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.05.2022 Nr. 1

03.05 / Beim Einkauf bestohlen

Schneverdingen: Einer 85jährigen Schneverdingerin wurde am Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Harburger Straße von Unbekannten die Einkaufstasche aus dem Rollator entwendet. Der Schaden wird auf etwa 90 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

02.05 / Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Dienstag schlugen Unbekannte zwei Scheiben eines Fiat 500 ein und entwendeten aus dem Kofferraum eine Tasche mit Pflege- und Desinfektionsmitteln. Das Fahrzeug war in der Tiefgarage am Sebastian-Kneipp-Platz abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

02.05 / Sachbeschädigungen am Osterwaldweg

Schneverdingen: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende am Osterwaldweg die Abdeckung eines Zaunpfahls und traten ein Zaunelement an der Bushaltestelle ein. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

