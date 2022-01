Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220112-1-pdnms Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Felde, Zeugen gesucht

Felde ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 12.01.2022 gegen 02.25 Uhr riss ein lauter Knall mehrere Anwohner am Bahnhof in Felde aus dem Schlaf, diese alarmierten daraufhin die Polizei.

Ein unbekannter Täter hatte einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof Felde vermutlich mittels Pyrotechnik gesprengt. Vorgefundene Papierfetzen deuten auf Böller als Tatmittel hin.

Einige Zeugen hatten eine Person beobachtet, die den Tatortbereich fluchtartig verließ, konnten die Person aber nicht näher beschreiben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Aus dem Automaten wurde die Geldkassette für Geldscheine entnommen. Die Höhe des Sachschadens und des Stehlgutes stehen noch nicht fest.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, wer hat etwas Verdächtiges zum Tatzeitpunkt in Felde am Bahnhof beobachten können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kiel unter der Rufnummer 0431-16043183 oder auch an den Polizeiruf 110.

