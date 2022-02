Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch in Firmengebäude

Achern (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben nach einem Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Firma in der Straße "Heid" die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften Unbekannte zwischen 18 Uhr und 5 Uhr gewaltsam durch die Eingangstüre des Firmengebäudes eingestiegen sein und die Geschäftsräume durchsucht haben. Zudem wurden an einem geparkten LKW der Tankdeckel aufgebrochen und mehrere Liter Diesel entwendet. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/lg

