POL-OG: Ötigheim - Falsche Schornsteinfeger, Warnung

Ötigheim (ots)

Eine Anwohnerin machte am Samstagmorgen eine verdächtige Wahrnehmung in der Wilhelm-Tell-Straße. An ihrer Tür klebte von außen gut sichtbar zur Straße hin ein gelber Terminzettel. Dieser sah einem Terminzettel eines Schornsteinfegers sehr ähnlich. Auf dem Zettel stand nur ein Hinweis, dass der Schornsteinfeger zur Schornsteinreinigung und Feuerstättenschau käme und eine Tabelle, in der einzelne Tage angekreuzt waren. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger erhärtete sich der Verdacht, dass an Hand des Zettels ausbaldowert werden solle, welcher Anwohner wann Zuhause ist, um sich unbefugt leichter Zutritt zum Haus zu verschaffen.

Die Polizei rät:

Fenster und Türen zu - Augen und Ohren auf!

- Melden Sie verdächtige Personen und Fahrzeuge!

- Notieren Sie sich Kennzeichen und Personenbeschreibungen!

- Auffälligkeiten sollten auch in Zweifelsfällen unbedingt und sofort über den Notruf 110 mitgeteilt werden - jedes Zögern verschafft möglichen Tätern unnötig Vorsprung!

- Heruntergelassene Rollläden und abgeschlossene Türen schrecken ab und beugen vor, sichern Sie Ihr Anwesen mit Hilfe einer kostenlosen Beratung der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen!

o Kriminalpolizeiliche Beratung Offenburg, Tel.: 0781/21-4531, -4515 und -1041

o Kriminalpolizeiliche Beratung Rastatt, Tel.: 07222/761-400 und -401

o Kriminalpolizeiliche Beratungsangebote im Internet: www.polizei-beratung.de www.k-einbruch.de

