Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand fordert Sachschaden

Lahr (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte aber mit einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro endete ein Brand am Montagnachmittag in der Rainer-Haungs-Straße. In der Lackierkabine einer Firma geriet gegen 14 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defektes ein Heizgerät in Brand. Während Mitarbeiter durch beherztes Eingreifen mittels Feuerlöscher schlimmeres verhindern konnten, entstand dennoch an einem Oldtimer ein noch genauer abzuschätzender Ruß-Schaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Ein Gebäudeschaden ist ersten Erkenntnissen ebenfalls nicht zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

/rs

