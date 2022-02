Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - In Firma eingestiegen

Achern (ots)

Noch bislang unbekannte Einbrecher sind im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12:00 Uhr über ein Toilettenfenster in die Bürogebäude einer Firma in der Severinstraße eingestiegen. Innerhalb des Gebäudes wurden sämtliche Türen mittels roher Gewalt aufgebrochen und die einzelnen Zimmer durchsucht. Hierbei wurden mehrere Computer, ein Monitor und technisches Zubehör entwendet. Von den Tätern wurde auch ein 25 Kilogramm schwerer Tresor, indem sich Bargeld befunden haben soll, mitgenommen. Der entstandene Diebstahlsschaden kann nach derzeitigem Stand noch nicht genau beziffert werden. Der verursachte Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Nach der Spurensicherung durch die Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07841-70660 entgegen.

