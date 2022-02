Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Platzverweis ignoriert

Baden-Baden (ots)

Über Notruf wurde am Freitagabend gegen 21:10 Uhr die Polizei darüber verständigt, dass am Augustaplatz eine Person randalieren würde. Vor Ort konnte ein amtsbekannter 31-Jähriger angetroffen werden, der laut einer Zeugin schon zwei Stunden zuvor gegenüber einer Frau aggressiv aufgetreten war. Darüber hinaus habe er laut Aussage der Zeugin mindestens 20 Mal gegen die Scheibe der dortigen Bushaltestelle getreten. Dem deutlich angetrunkenen 31-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem dieser auch nachkam. Kurz vor 21.45 Uhr wurde die Polizei erneut über eine Streitigkeit am Augustplatz verständigt. Vor Ort konnte wiederum der 31-Jährige angetroffen werden. Zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen wurde der Mann auf die Dienststelle verbracht. Dort ergab eine Atemalkoholüberprüfung einen Wert von annähernd 2,5 Promille. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall am Augustaplatz dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer, 07221 680-0.

/ag

