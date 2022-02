Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Motorsäge verloren, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat offenbar am Samstag auf Sonntag seine Motorsäge in einer Bankfiliale in der Rheinstraße verloren. Der Mitvierziger habe am Samstag arbeiten in seinem Gartengrundstück ausgeführt. Weil er seine Motorsäge nicht vor Ort lassen wollte, nahm er diese mit und trat den Weg nach Hause an. Auf dem Nachhauseweg habe er sich noch entschieden Bargeld abzuheben, wofür er die Bankfiliale gegen 20:00 Uhr betrat. Als er den Verlust zu Hause bemerkt habe und nachschauen wollte, befand sich die vergessene Motorsäge wohl nicht mehr neben dem Geldautomaten. Diese habe wohl offensichtlich einen neuen Besitzer gefunden. Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 07221 680-0 bei den Beamten des Polizeirevieres Baden-Baden zu melden. /lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell