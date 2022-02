Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag in der Rudolf-Harbig-Straße im Ortsteil Ottenau haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 07225-98870 um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 13:37 Uhr einen auf dem Parkplatz der Merkurhalle abgestellten BMW möglicherweise beim Ein- oder Aussteigen an der hinteren Beifahrertür beschädigt und hierbei einen Schaden von etwa 500 Euro angerichtet. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite.

