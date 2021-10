Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Gotha (ots)

Kurz nach Mitternacht entschlossen sich Gothaer Polizeibeamte eine 20-Jährige Clio-Fahrerin in Gotha einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf berauschende Mittel an, sodass die Fahrt für die Renault-Fahrerin in der Straße Bürgeraue vorerst endete. Zur Gerichtsverwertbarkeit wurde eine Blutprobe von der Betroffenen im Heliosklinikum Gotha eingeholt. Die Heranwachsende muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. (rz)

